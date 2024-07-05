Окупанти за добу убили 3 цивільних на Донеччині, ще 24 поранені

Внаслідок російських ударів по Донецькій області 4 липня загинули 3 людини, ще 24 поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "За 4 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Стінках, Закітному і Красногорівці. Ще 24 людини в області за добу дістали поранення".

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фото: Донецька ОВА

Деталі: За словами Філашкіна, всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Також голова ОВА підкреслює, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

фото: Донецька ОВА

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