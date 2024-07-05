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За добу на фронті відбулося понад 150 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 липня 2024, 10:13
За добу на фронті відбулося понад 150 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
фото Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксували 155 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 38 штурмових дій. 

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

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За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетних удар із застосуванням однієї ракети, 59 авіаційних ударів (задіяв 111 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 115 з них - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі противника, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ противника".

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Теми: Генштабвійна
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