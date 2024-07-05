Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Омбудсман поскаржився Нацполу та ДБР на грубе затримання поліцейськими чоловіка

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 липня 2024, 11:35
Омбудсман поскаржився Нацполу та ДБР на грубе затримання поліцейськими чоловіка
скриншот

Уповноважений із прав людинни Дмитро Лубінець звернувся до керівництва Нацполіції та ДБР із проханням розслідувати порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини.

Джерело: омбудсман у Telegram

Деталі: Лубінець зазначає, що до нього звернувся громадянин щодо неправомірних дій працівників патрульної поліції міста Чернівці. Зі слів заявника, поліцейські незаконно його затримали, побили та доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік поскаржився й на те, що працівники поліції не забезпечили його право на правничу допомогу.

Реклама:

Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання.

Пряма мова Лубінця: "Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування, тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Переконаний, особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави".

Теми: мобілізаціяполіціяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок у Києві й 4 областях можливі відключення і в світло-сірих зонах

У Міноборони пояснили, що буде з тими, хто не оновив дані до 16 липня або не пройшов ВЛК

фотоАвтобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині

відеоЗеленський збирає глав областей після повернення зі США

Трамп після замаху: Я ніколи не здамся

Зеленський побажав Трампу швидкого одужання після замаху

Усі новини...
мобілізація
МОУ: Вже 2 млн українців оновили дані в "Резерв+", у ТЦК на це пішло б 235 днів
Військові частини вже поповнили більше 3 тисяч засуджених - ОГП
Сергій Притула: Для ворога літаки F-16 будуть головною ціллю в повітрі
Останні новини
21:26
У Міноборони уточнили, коли треба проходити ВЛК: не при оновленні даних
21:03
фотоРосіяни накрили "Градами" Білопілля на Сумщині: щонайменше троє поранених
20:52
біатлонВіта Семеренко відсторонена від змагань за порушення антидопінгових правил
20:27
Спека в Україні в понеділок сягатиме 41°
20:18
У Кремлі заявили, що "не здивовані" замахом на Трампа
20:02
ЄВРО-2024Ямал, Руїс, Кейн, Пікфорд. Ключові протистояння фіналу ЧЄ
19:59
"Євросолідарність" обурена, що керівництво ВР не випустило депутатів на подію у США
19:45
Люди, які лягають спати пізно, мають кращі когнітивні здібності, ніж "жайворонки" – дослідження
19:44
ЗМІ: В авто і вдома у хлопця, що стріляв у Трампа, знайшли компоненти для вибухового пристрою
19:32
фотоРосіяни вбили жительку Донеччини і поранили 9, під завалами люди
Усі новини...
Реклама:
Реклама: