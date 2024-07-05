Омбудсман поскаржився Нацполу та ДБР на грубе затримання поліцейськими чоловіка

Уповноважений із прав людинни Дмитро Лубінець звернувся до керівництва Нацполіції та ДБР із проханням розслідувати порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини.

Джерело: омбудсман у Telegram

Деталі: Лубінець зазначає, що до нього звернувся громадянин щодо неправомірних дій працівників патрульної поліції міста Чернівці. Зі слів заявника, поліцейські незаконно його затримали, побили та доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік поскаржився й на те, що працівники поліції не забезпечили його право на правничу допомогу.

Реклама:

Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання.

Пряма мова Лубінця: "Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування, тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Переконаний, особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави".