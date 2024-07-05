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Наступного тижня в Україні очікується спека до 41°С

Анастасія ПроцП'ятниця, 5 липня 2024, 12:14
Наступного тижня в Україні очікується спека до 41°С
Ілюстративне фото: Getty Images

У південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях впродовж 11-15 липня температура сягне 40-41°, у решті регіонів обіцяють 35-38°С. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

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Деталі: Протягом 11-15 липня через вплив тропічного повітря з північних районів Африки в Україні температура наближатиметься до абсолютних температурних максимумів за всю історію спостережень.  

Також в Укргідрометцентрі зазначають, що погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення.

Теми: погода
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