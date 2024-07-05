Росіяни атакували з артилерії Хрещенівку на Херсонщині, одна загибла – ОВА

Російські війська вдень, 5 липня вкрили артилерійським вогнем Хрещенівку Бериславського району Херсонської області, у результаті чого загинула місцева жителька.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вдень армія РФ з артилерії обстріляла Хрещенівку Бериславського району. Важкі травми отримала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні".

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Деталі: За його словами, також у стані середньої тяжкості шпиталізували ще одну потерпілу - жінка, 32 років, отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна. Нині медики надають їй необхідну допомогу.

Перед цим ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя населеного пункту Станіслав, той перебував в авто. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

Бригада "екстренки", котра прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника.

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"Травми середньої тяжкості отримала фельдшер. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників", - повідомив Прокудін.