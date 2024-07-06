Окупанти перекривали Кримський міст, у Севастополі чули звуки вибухів – соцмережі
Субота, 6 липня 2024, 00:58
Вночі 6 липня окупанти вчергове перекривали Кримський міст, соцмережі повідомили про звуки вибухів у Севастополі.
Джерело: Крымский мост: оперативная информация у telegram, Кримський вітер
Деталі: У ніч на суботу окупанти ненадовго перекривали Кримський міст.
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У той же час паблік Кримський вітер повідомив, що з боку Орлівки в Севастополі о 00.20 було чути 2 далеких глухих вибухи з моря. При цьому о 23.55 з Бельбека було чути звук зльоту винищувача.