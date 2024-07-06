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Фіцо вперше з’явився на публіці після замаху і похвалив Орбана за візити до Києва і Москви

Ольга Глущенко Субота, 6 липня 2024, 02:48
Фіцо вперше з’явився на публіці після замаху і похвалив Орбана за візити до Києва і Москви
Фіцо під час першої промови після замаху, скриншот

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п'ятницю вперше з'явився на публіці після важкого поранення в результаті замаху, у своїй промові він похвалив свого угорського колегу Віктора Орбана за його нещодавні візити до Києва і Москви.

Джерело: The Associated Press, промова Фіцо, Радіо Свобода

Деталі: Фіцо виступив з промовою на сцені під час вечірньої церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія, державного свята в його країні.

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АР зазначає, що люди стоячи аплодували йому, коли він прибув до замку Девін у столиці.

У своєму зверненні Фіцо розкритикував своїх ліберальних політичних опонентів і похвалив Орбана за його нещодавні візити до Києва і Москви.

Пряма мова Фіцо: "Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров’я дозволяв мені поїхати, я б із задоволенням приєднався до нього".

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Що передувало: 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

Нагадаємо: Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

Читайте також про те, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.

Теми: СловаччинаФіцоОрбан
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