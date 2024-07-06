Тещу одіозного експрокурора Ільницького арештували
6 липня повідомлено про підозру львівській адвокатці, яка за винагороду організувала схему ухилення від мобілізації.
Джерело: ОГП
Деталі: За даними слідства, підозрювана за винагороду обіцяла вплинути на прийняття рішення військовими службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області про оформлення відстрочки від призову за мобілізацією для двох чоловіків призовного віку та без проходження ними медичного огляду для визначення придатності до військової служби.
Під час отримання $3,5 тисячі адвокатку затримали.
Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 2 мільйонів гривень застави.
Крім цього, під час обшуків у помешканні підозрюваної виявлено її зятя, який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у підробці та використанні підроблених документів.
Передісторія:
- 7-8 жовтня 2023 року колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.
- Наречена сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того, як відео потрапило в ЗМІ, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах.
- У Державному бюро розслідувань прокоментували, що не несуть відповідальність за вчинки колишніх співробітників та порадили українцям ретельно перевіряти всі факти.
- Ільницького оголосили у розшук.