Тещу одіозного експрокурора Ільницького арештували

6 липня повідомлено про підозру львівській адвокатці, яка за винагороду організувала схему ухилення від мобілізації.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, підозрювана за винагороду обіцяла вплинути на прийняття рішення військовими службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області про оформлення відстрочки від призову за мобілізацією для двох чоловіків призовного віку та без проходження ними медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

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Під час отримання $3,5 тисячі адвокатку затримали.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 2 мільйонів гривень застави.

Крім цього, під час обшуків у помешканні підозрюваної виявлено її зятя, який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у підробці та використанні підроблених документів.

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