В Україні у неділю сухо й спека до 37°

У неділю, 7 липня, в Україні опадів не очікується, температура місцями сягне 37°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 7 липня, meteo.gov.ua

Деталі: в Україні невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

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Температура у південних та східних областях вночі 17-22°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, у північних областях 24-29°.

На Київщині без опадів, вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°.