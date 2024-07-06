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В Україні у неділю сухо й спека до 37°

Катерина ТищенкоСубота, 6 липня 2024, 18:21
В Україні у неділю сухо й спека до 37°
ілюстративне фото Pixabay

У неділю, 7 липня, в Україні опадів не очікується, температура місцями сягне 37°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 7 липня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 7 липня, meteo.gov.ua

Деталі: в Україні невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

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Температура у південних та східних областях вночі 17-22°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, у північних областях 24-29°.

На Київщині без опадів, вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Теми: погода
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