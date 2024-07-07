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DeepState: Сили Оборони України відкидають ворога у Глибокому

Ольга Глущенко Неділя, 7 липня 2024, 01:44
DeepState: Сили Оборони України відкидають ворога у Глибокому
скриншот deepstatemap.live

За даними аналітиків DeepState, росіяни просунулися біля низки населених пунктів Донецької області, у Глибокому на Харківщині Сили Оборони України відкидають ворога.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки".

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Деталі: В оновленій карті DeepState також зазначили, що Сили Оборони України відкидають ворога у Глибокому.

Теми: війна
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