DeepState: Сили Оборони України відкидають ворога у Глибокому
Неділя, 7 липня 2024, 01:44
За даними аналітиків DeepState, росіяни просунулися біля низки населених пунктів Донецької області, у Глибокому на Харківщині Сили Оборони України відкидають ворога.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки".
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Деталі: В оновленій карті DeepState також зазначили, що Сили Оборони України відкидають ворога у Глибокому.