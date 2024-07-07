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ВМС показали навчання річкової флотилії на Дніпрі

Ольга Глущенко Неділя, 7 липня 2024, 06:58
ВМС показали навчання річкової флотилії на Дніпрі
навчання річкової флотилії на Дніпрі, скриншот

На водосховищах річки Дніпро ВМС провели тактичне навчання сил і засобів річкової флотилії.

Джерело: ВМС ЗСУ

Дослівно: "Захід проводився із залученням катерів, що надійшли за програмою міжнародної технічної допомоги та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

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Учасники навчань відпрацювали ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп та угруповання катерів, взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі річок, доставку особового складу до визначених ділянок берега та дії з протимінного спостереження".

Деталі: У повідомленні зазначається, що під час відпрацювання елементів контролю судноплавства по річці військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Також у взаємодії з пошуково-рятувальним вертольотом екіпажі катерів вдосконали навички з рятування особового складу.

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Дослівно: "За підсумками навчання, окрім підвищення навичок особового складу та відпрацювання спільних дій з іншими підрозділами, військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією".

Теми: ДніпроЗбройні сили
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