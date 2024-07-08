За добу росіяни вбили 7 цивільних, ще 8 дістали поранення
Внаслідок російської агресії за добу загинули 7 людей, зокрема в Донецькій, Харківській та Херсонській областях, ще 8 людей дістали поранення.
Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Дніпропетровської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: На Донеччині 7 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Північному та Гродівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.
На Херсонщині за минулу добу противник атакував житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодив 2 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також місцева влада зафіксувала влучання в адмінбудівлю, магазин та газопровід, пошкоджені господарські споруди, складське приміщення та мотоцикл.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
На Харківщині внаслідок підриву автомобіля на міні неподалік села Циркуни попередньо загинули 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля.
Росіяни обстріляли село Богуславка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Постраждали чоловік 48 років та жінка 70 років, її госпіталізували до медичного закладу.
Також в селі Новоплатонівка Ізюмського району через ворожий обстріл частково зруйновано будинок культури, пошкоджено 4 приватних будинки. У селі Митрофанівка Куп’янського району обстрілом РСЗВ пошкоджені три приміщення свиноферми на території агропідприємства.
Крім того, у результаті падіння уламків боєприпасу в Основ’янському районі вночі 8 липня виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, вони були госпіталізовані.
Передісторія:
7 липня очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок наїзду на ворожу міну загинуло щонайменше четверо членів сім'ї, серед них дитина.