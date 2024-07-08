У Покровську російські ракети вбили трьох людей – ОВА

За попередньою інформацією, щонайменше 3 людини загинули у Покровську Донецької області внаслідок масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили зранку 8 липня по всій країні.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін



Деталі: За словами очільника області, наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків.

Під вогнем опинилися йінші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.



Пряма мова: "Бережіть себе! Не нехтуйте сигналом тривоги!".

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Нагадаємо: Вранці 8 липня російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. РФ запустила понад 40 ракет різних типів.

Постраждали різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.