Повітряні сили: РФ використовує нову тактику – запускає дрони-розвідники без сигналу GPS
Російські військові почали використовувати нову тактику – застосовувати розвідувальні безпілотники з виключеною навігацією.
Джерело: представник Повітряних ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Ворог застосовує нові тактичні прийоми: запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати і завдати туди вже удар "Іскандером". Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію. Якщо хтось думає, що нічого не робиться – вже проведено чимало розмов і завдання якось вирішити цю проблему поставило вище керівництво".
За словами офіцера, Сили оборони мають впроваджувати ефективні засоби протидії розвідувальним дронам РФ.
Ігнат додав, що щодня до півсотні БПЛА літають по лінії фронту, а окремі види безпілотників можуть потрапляти і в тил.
Пряма мова: "Хочу нагадати, у нас "Шахеди" літають аж до західних кордонів. Тому говорити про те, що "Орлан" залетів нам в тил, в Полтавську область, це далеко не вперше трапляється. Це є проблема, яку потрібно вирішувати. Зараз шукають інноваційні рішення, уже працюють по ворожих розвідувальних дронах працюють FPV-дронами, працюють зенітними дронами, як їх називають, і працюють доволі успішно. Думаю, що на це треба теж звернути увагу усім Силам оборони і впроваджувати такі засоби, які є відносно дешевими в порівнянні з тим, щоб витрачати ракети. Ну і ракету треба мати, а ракети сьогодні виконують стримуючу функцію.
Ми зараз з вами розмовляємо, а десятки БПЛА – 30-40 – по лінії фронту літають… Сумщина, Харківщина, вони взагалі там цілодобово проводять повітряну розвідку, там де ведуться активні бойові дії. Буває, що дрони залітають і вглиб території нашої. Так, є різні засоби протидії: є мобільні вогневі групи, можуть винищувальну авіацію застосовувати. Вже і з ЯК-52 є позитивний досвід застосування на Півдні, також є і системи РЕБ".