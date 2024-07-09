Генсек ООН засудив масовану ракетну атаку Росії по українських містах
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану ракетну атаку РФ по українських містах, зокрема удар по київській дитячій лікарні "Охматдит".
Джерело: заява речника генсека ООН Стефана Дюжарріка, "Укрінформ"
Деталі: За його словами, генеральний секретар ООН рішуче засуджує ракетний обстріл Російською Федерацією житлових будинків і цивільної інфраструктури по всій Україні, зокрема в містах Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ. Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули десятки мирних жителів, у тому числі діти, і ще понад 150 отримали поранення".
В ООН наголосили, що "особливо шокуючими" є удари ракетами РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, яка є найбільшим педіатричним закладом в Україні, та по ще одному медичному закладу у столиці.
Пряма мова: "Удари по цивільних особах і цивільних об'єктах заборонені міжнародним гуманітарним правом, і будь-які такі атаки є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Генеральний секретар ООН висловлює глибокі співчуття сім'ям усіх жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим".
Передісторія:
- Внаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 37 людей, поранені 170.
- 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, там йдуть пошуково-рятувальні роботи.
- За даними столичної влади, відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.
- Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
- Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням.