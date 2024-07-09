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Генсек ООН засудив масовану ракетну атаку Росії по українських містах

Олена ІвашківВівторок, 9 липня 2024, 05:21
Генсек ООН засудив масовану ракетну атаку Росії по українських містах
Антоніу Гутерреш, фото: news.un.org

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану ракетну атаку РФ по українських містах, зокрема удар по київській дитячій лікарні "Охматдит".

Джерело: заява речника генсека ООН Стефана Дюжарріка, "Укрінформ"

Деталі: За його словами, генеральний секретар ООН рішуче засуджує ракетний обстріл Російською Федерацією житлових будинків і цивільної інфраструктури по всій Україні, зокрема в містах Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ. Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули десятки мирних жителів, у тому числі діти, і ще понад 150 отримали поранення".

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В ООН наголосили, що "особливо шокуючими" є удари ракетами РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, яка є найбільшим педіатричним закладом в Україні, та по ще одному медичному закладу у столиці.

Пряма мова: "Удари по цивільних особах і цивільних об'єктах заборонені міжнародним гуманітарним правом, і будь-які такі атаки є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Генеральний секретар ООН висловлює глибокі співчуття сім'ям усіх жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим".

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Теми: ООНвійнаракетний удар
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