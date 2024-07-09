Партизани влаштували диверсію на залізниці в Ростові-на-Дону
Партизани "Атеш" спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь біля населеного пункту Шахти.
Джерело: "Атеш" у Telegram
Деталі: Як йдеться у повідомленні підпілля, це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України.
Вона активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій.
Партизани “Атеш” спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь біля населеного пункту Шахти. pic.twitter.com/cMQAU3RZNN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 9, 2024
Дослівно: "Ми продовжуємо боротьбу з окупантами всіма силами. І кількість наших диверсій з кожним днем буде дедалі більшою. Військовослужбовцям Росії не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною".
Передісторія:
- У ніч на вівторок у Бєлгороді пролунало кілька вибухів. За даними російської влади, в місті нібито були пошкоджені кілька приватних будинків.
- У Ростовській області Росії лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона та зайнялася пожежа на електропідстанції.
- Також безпілотники атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.