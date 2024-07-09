Партизани влаштували диверсію на залізниці в Ростові-на-Дону

Партизани "Атеш" спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь біля населеного пункту Шахти.

Джерело: "Атеш" у Telegram

Деталі: Як йдеться у повідомленні підпілля, це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України.

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Вона активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій.

Партизани “Атеш” спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь біля населеного пункту Шахти. pic.twitter.com/cMQAU3RZNN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 9, 2024

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Дослівно: "Ми продовжуємо боротьбу з окупантами всіма силами. І кількість наших диверсій з кожним днем ​​буде дедалі більшою. Військовослужбовцям Росії не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною".

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