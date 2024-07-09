Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Партизани влаштували диверсію на залізниці в Ростові-на-Дону

Олена ІвашківВівторок, 9 липня 2024, 06:54
Партизани влаштували диверсію на залізниці в Ростові-на-Дону
мапа "Атеш"

Партизани "Атеш" спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь біля населеного пункту Шахти.

Джерело: "Атеш" у Telegram

Деталі: Як йдеться у повідомленні підпілля, це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України. 

Реклама:

Вона активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Ми продовжуємо боротьбу з окупантами всіма силами. І кількість наших диверсій з кожним днем ​​буде дедалі більшою. Військовослужбовцям Росії не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною".

Передісторія:

Теми: Росіяпартизани
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Росія
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
У Волгоградській області Росії через атаку безпілотників загорілася нафтобаза
У Ростовській області пролунали вибухи і загорілася електропідстанція
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: