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Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 липня 2024, 08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
Фото: Getty Images

За минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, на Куп′янському напрямку ворог наростив кількість атак, а на Покровському напрямку захисники відбили 43 атаки російських військ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося дев'ять бойових зіткнень. Бої точилися, в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок.

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На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу зросла до семи. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

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На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-йорк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив 10 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки, Урожайного, Рівнополя, Новосілки та Макарівки Донецької області. Активно діяла ворожа авіація - скинули 14 керованих авіабомб та завдала трьох авіаударів НАРами.

На Гуляйпільському напрямку противник випустив 18 некерованих авіаракет у районі Чумацького Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулось дев'ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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