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Опонент Орбана засудив атаку РФ на "Охматдит"

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 9 липня 2024, 10:40
Опонент Орбана засудив атаку РФ на Охматдит
фото: Мадяр у Facebook

Угорська опозиційна партія "Тиса" та її лідер Петер Мадяр засудили російський ракетний удар по Україні 8 липня у той час, як відповідна реакції з боку угорського прем’єра та його уряду не надходила.

Джерело: Мадяр на своїй Facebook-сторінці, "Європейська правда"

Деталі: Мадяр відзначив, що росіяни здійснили одну з найгірших атак на українську столицю за два роки повномасштабної війни.

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"У той час, як Віктор Орбан заявляв, що три дні тому був у Москві з мирною місією, сьогодні російська армія обстріляла ракетами одну з найважливіших дитячих лікарень Києва…

Від імені партії "Тиса" ми найрішучішим чином засуджуємо напад на цивільне населення, зокрема на медичні установи та дітей", – написав Петер Мадяр.

Він зазначив, що очікує аналогічного засудження від угорського уряду.

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"Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Висловлюємо співчуття сім'ям загиблих", – зазначив Мадяр.

Віктор Орбан, який в останні дні відвідав Київ, Москву та Пекін із самопроголошеною "мирною місією" щодо України, поки ніяк не прокоментував масований ракетний обстріл Росією України, у тому числі київської дитячої лікарні "Охматдит".

Орбан здійснив свої візити після того, як Угорщина почала головувати у Раді ЄС, що викликало занепокоєння і запевнення у Євросоюзі у тому, що угорський прем’єр не представляє позицію Європейського Союзу.

Мер угорської столиці Будапешта Гергей Корачонь засудив масовані ракетні удари Росії по українських містах, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, та принагідно розкритикував прем’єра Віктора Орбана через візит до Москви.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.

Читайте також: За "миром" до Путіна: що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.

Теми: УгорщинаОрбанвійнаракетний удар
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