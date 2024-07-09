Росіяни влучили у 9-поверхівку в Краматорську: серед поранених є 6-річна дитина – ОВА
Вівторок, 9 липня 2024, 17:13
Вдень 9 липня росіяни завдали удару по Краматорську та влучили у 9-поверхівку: поранення отримали три людини.
Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у соцмережах
Деталі: За даними очільника області, серед поранених є 6-річна дитина, на щастя, у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані.
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Запевняється, що постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби.
Ще дві багатоповерхівки було пошкоджено.
Кеівник ОВА вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися.