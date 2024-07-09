Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росіяни влучили у 9-поверхівку в Краматорську: серед поранених є 6-річна дитина – ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 9 липня 2024, 17:13
Росіяни влучили у 9-поверхівку в Краматорську: серед поранених є 6-річна дитина – ОВА
фото ОВА

Вдень 9 липня росіяни завдали удару по Краматорську та влучили у 9-поверхівку: поранення отримали три людини.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у соцмережах

Деталі: За даними очільника області, серед поранених є 6-річна дитина, на щастя, у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані.

Реклама:

Запевняється, що постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби.

Ще дві багатоповерхівки було пошкоджено.

 
фото ова

Кеівник ОВА вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ситуація зі світлом поліпшиться вже найближчим часом – міністр енергетики

Росія вдарила з авіації по житловому району Миколаєва: загинув цивільний

Британія надасть Україні кредитну підтримку оборонки на 2 млрд фунтів

В Росії американського журналіста з WSJ засудили до 16 років колонії за нібито шпигунство

Зенітники ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині

"Укренерго" отримає грант у 100 млн євро від Євросоюзу

Усі новини...
Донецька область
У Покровську російські ракети вбили трьох людей – ОВА
За добу росіяни вбили 7 цивільних, ще 8 дістали поранення
У "Хортиці" розповіли про ситуацію в Торецьку: Ворога в місті немає
Останні новини
17:52
футбол"Дніпро-1" офіційно виключили з чемпіонату України
17:52
Ситуація зі світлом поліпшиться вже найближчим часом – міністр енергетики
17:46
ВІДЕОУкраїнка намагалася незаконно ввезти до Польщі саванного сервала: запевняла, що це домашній кіт
17:36
Росія вдарила з авіації по житловому району Миколаєва: загинув цивільний
17:30
OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini
17:21
Гривня пікірує: офіційний курс долара вчергове оновив історичний максимум
17:20
Суд ООН визнав незаконними ізраїльські поселення на окупованих територіях
17:08
У Міненерго розповіли, як вплине скасування переведення часу на енергетику
17:05
бліц-інтерв'юУ Мінспорту прокоментували відсутність сестер Музичук у заявці збірної України на Всесвітній шаховій Олімпіаді
17:01
фотоУкраїнський стартап створив перший в країні будинок на 3D-принтері
Усі новини...
Реклама:
Реклама: