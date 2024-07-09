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В Євросоюзі пообіцяли допомогти з відновленням "Охматдиту"

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 9 липня 2024, 19:05
В Євросоюзі пообіцяли допомогти з відновленням Охматдиту
ремі дюфло. фото: Getty Images

Європейський Союз допоможе з відновленням дитячої лікарні "Охматдит", в яку напередодні ударила російська ракета.

Джерело: заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Дипломат зазначив, що співробітники представництва ЄС напередодні допомагали водою та їжею та розбирали завали після ракетного удару Росії по "Охматдиту".

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"Ми також фінансово допоможемо у відновленні цього символу української медицини, символу того, як українська держава ставиться до найуразливіших верств свого населення", – додав він.

За словами заступника голови представництва Євросоюзу в Україні, Росію потрібно притягти до відповідальності за ці дії. "Чим більше подібних речей ми бачимо, тим більша наша рішучість підтримувати Україну", – зазначив Дюфло.

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; у столичному районі Сирець, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. У Києві підтвердили загибель 33 людей, постраждалих 120. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.

Теми: ЄСУкраїнаракетний удар
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