Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південно-східного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:44 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.
Згодом безпілотники рухалися на Харківщину.
О 22:34 Повітряні сили повідомили про нову групу ударних БпЛА в напрямку Дніпропетровщини.
Станом на 22:59: БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини. БпЛА на півдні Дніпропетровської області рухаються північно-західним курсом. Нові БпЛА на Херсонщині прямують у напрямку Миколаївщини зі сходу.
Станом на 23:49: БпЛА на Миколаївщині рухаються на північний захід. Зафіксовано БпЛА у Дніпропетровській області, в районі Кривого Рогу. Нові БпЛА на Харківщині прямують у напрямку Сумщини.
О 00.49 військові оновили рух ударних БпЛА:
- на Сумщині рухаються в напрямку Чернігівської області.
- "Шахеди" летять через Миколаївщину. Частина курсом на Одещину, кілька груп курсом на Кіровоградщину.
- "Шахеди" на околицях Полтави.
- Через Дніпропетровщину безпілотники рухаються у західному напрямку.
- З Херсонської області в напрямку Миколаївської.