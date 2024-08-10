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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 23:50
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південно-східного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:44 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.

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Згодом безпілотники рухалися на Харківщину.

О 22:34 Повітряні сили повідомили про нову групу ударних БпЛА в напрямку Дніпропетровщини.

Станом на 22:59: БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини. БпЛА на півдні Дніпропетровської області рухаються північно-західним курсом. Нові БпЛА на Херсонщині прямують у напрямку Миколаївщини зі сходу.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 23:49: БпЛА на Миколаївщині рухаються на північний захід. Зафіксовано БпЛА у Дніпропетровській області, в районі Кривого Рогу. Нові БпЛА на Харківщині прямують у напрямку Сумщини.

О 00.49 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • на Сумщині рухаються в напрямку Чернігівської області.
  • "Шахеди" летять через Миколаївщину. Частина курсом на Одещину, кілька груп курсом на Кіровоградщину.
  • "Шахеди" на околицях Полтави.
  • Через Дніпропетровщину безпілотники рухаються у західному напрямку.
  • З Херсонської області в напрямку Миколаївської.

безпілотники
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