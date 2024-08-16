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У низці областей оголосили повітряну тривогу через російські БпЛА

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 серпня 2024, 23:55
У низці областей оголосили повітряну тривогу через російські БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 16 серпня російська армія запустила в Україну ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: У Сумській області оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА о 21:57.

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О 23:04 про БпЛА через Полтавщину, курс південно-західний.

Пізніше повідомили про:

  • БпЛА над Черкасами, курс південно-західний;
  • БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній та західній частині Полтавської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.

О 23:56 стало відомо про рух:

ВІДЕО ДНЯ
  • БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.

безпілотникиповітряна тривога
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