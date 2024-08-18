Загроза БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Увечері 18 серпня через загрозу балістики та застосування ворожих безпілотників у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Деталі: Зокрема, повітряні сили попередили про застосування безпілотників у Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.

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Також повітряники попередили про загрозу балістики з півночі, яка тривала 15 хвилин.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено. О 23.54 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА: БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину. БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода зі сходу. БпЛА північно-східніше від Миколаєва, курс північний. БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.19 загрозу безпілотнииків оголосили у Кіровоградській області.

О 00.35 безпілотникики долетіли до Черкаської області.

О 00.53 військові повідомили про БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину.