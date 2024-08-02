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Росіяни штурмують Покровський та ще 10 напрямків: на фронті 127 бойових зіткнень

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 серпня 2024, 08:37
Росіяни штурмують Покровський та ще 10 напрямків: на фронті 127 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські війська атакували позиції захисників на 11 напрямках, найбільше ворог штурмував Покровський Курахівський напрямок. Загалом на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

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На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Желанного, де провів вісім та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки,  Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку теж відбулось дві ворожі атаки, в бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Наші військові продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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