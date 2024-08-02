Армія РФ атакувала з БПЛА Херсон: загинув чоловік, ще одна людина поранена

2 серпня російські війська скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, у результаті атаки загинув чоловік 54 років, 75-річну жінку ушпиталили.



Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Мрочка: "Чоловік 54 років загинув. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. 75-річну жінку з вибуховою травмою і уламковим пораненням спини ушпиталено. Їй надається медична допомога".

Деталі: Зазначається, що на момент ворожої атаки чоловік і жінка перебували на вулиці.

Реклама:

Нагадаємо: