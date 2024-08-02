Армія РФ атакувала з БПЛА Херсон: загинув чоловік, ще одна людина поранена
П'ятниця, 2 серпня 2024, 12:14
2 серпня російські війська скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, у результаті атаки загинув чоловік 54 років, 75-річну жінку ушпиталили.
Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова Мрочка: "Чоловік 54 років загинув. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. 75-річну жінку з вибуховою травмою і уламковим пораненням спини ушпиталено. Їй надається медична допомога".
Деталі: Зазначається, що на момент ворожої атаки чоловік і жінка перебували на вулиці.
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Нагадаємо:
- Російські війська вранці, 2 серпня, з дрона атакували автобус з людьми у Харківській області, у результаті чого постраждали шестеро цивільних, одна людина знаходиться у важкому стані.