Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Армія РФ атакувала з БПЛА Херсон: загинув чоловік, ще одна людина поранена

Анастасія ПроцП'ятниця, 2 серпня 2024, 12:14
Армія РФ атакувала з БПЛА Херсон: загинув чоловік, ще одна людина поранена
Ілюстративне фото: Getty Images

2 серпня російські війська скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, у результаті атаки загинув чоловік 54 років, 75-річну жінку ушпиталили. 

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Мрочка: "Чоловік 54 років загинув. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. 75-річну жінку з вибуховою травмою і уламковим пораненням спини ушпиталено. Їй надається медична допомога".

Деталі: Зазначається, що на момент ворожої атаки чоловік і жінка перебували на вулиці.

Реклама:

Нагадаємо:

Теми: Херсонбезпілотникижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

Усі новини...
Херсон
У Херсоні чоловік кинув гранату під ноги компанії відпочиваючих: 1 загиблий, 5 поранених
У Херсоні чоловік кинув гранату на майданчик біля магазину. Є загиблий та 5 поранених
Окупанти атакували передмістя Херсона: є загиблий
Останні новини
09:00
Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня
08:56
Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі антиіммігрантських заворушень
08:42
РФ повідомила про наліт десятків БПЛА на дві їхні області
08:26
фотоРосіяни атакували об’єкт інфраструктури в Краматорську: є загиблий та поранені
07:58
Олімпіада-2024Медальний залік: США та Китай боряться за лідерство, Україна в ТОП-20
07:56
Генштаб: За добу окупанти втратили 1160 осіб та 69 артсистем
07:38
Окупанти за добу 470 разів вдарили по Запорізькій області
07:10
Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані
06:29
NBC News: Літак Трампа приземлився через технічну несправність
06:05
Кілька пасажирів не потрапили на смертельний рейс у Бразилії, бо помилилися виходом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: