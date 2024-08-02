Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У суботу в більшості регіонів України пройдуть дощі, вночі буде прохолодно

Анастасія ПроцП'ятниця, 2 серпня 2024, 12:37
У суботу в більшості регіонів України пройдуть дощі, вночі буде прохолодно
Ілюстративне фото: Getty Images

У суботу 3 серпня в Україні прогнозують дощі та грози в західних, Житомирській і Вінницькій областях, температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, удень – 27-32°.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу вночі в західних, Житомирській і Вінницькій областях, удень в Україні, крім сходу й південного сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на заході країни місцями значний дощ.

Реклама:

Вітер переважно південний, на заході з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 градусів тепла, у південній частині 18-23°. Удень температура сягатиме 27-32°, на Одещині та в Криму до 34°, у західних і північних областях 20-25°.

У Києві 3 серпня вночі буде без опадів, вдень очікується короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – 15-17°, вдень – 22-24°.

4 серпня прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, у більшості західних, уночі південно-східних, вдень і північних областей без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22 градусів тепла, у західних і північних – 12-17°, вдень – 22-27°, на південному сході – 27-32°.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці буде сухо, лише вночі пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде 15-17 градусів тепла, вдень 24-26°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня

Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Усі новини...
погода
У п'ятницю синоптики прогнозують нічну прохолоду і хмарний день 
У перші дні серпня в Україні буде спека до 37°, на заході короткочасні дощі та грози
В Україну прийде прохолода і трохи дощів
Останні новини
10:14
Вчені виявили дві нові планети, масивніші за Землю: обертаються навколо сусідніх зірок
10:14
Більше половини фінів підтримують майбутнє членство України у ЄС
09:55
Ворог вночі атакував Харківщину: двоє загиблих та троє поранених
09:51
Олімпіада-2024Чемпіонкою з художньої гімнастики стала ексросіянка, яка виступала в окупованому Криму. Нагороджував Бубка
09:35
Головний дипломат ЄС відреагував на удар РФ по Костянтинівці
09:17
відеоБійці ГУР вполювали ще один катер біля Криму
09:00
Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня
08:56
Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі антиіммігрантських заворушень
08:42
РФ повідомила про наліт десятків БПЛА на дві їхні області
08:26
фотоРосіяни атакували об’єкт інфраструктури в Краматорську: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: