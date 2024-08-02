У суботу в більшості регіонів України пройдуть дощі, вночі буде прохолодно

У суботу 3 серпня в Україні прогнозують дощі та грози в західних, Житомирській і Вінницькій областях, температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, удень – 27-32°.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу вночі в західних, Житомирській і Вінницькій областях, удень в Україні, крім сходу й південного сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, на заході країни місцями значний дощ.

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Вітер переважно південний, на заході з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 градусів тепла, у південній частині 18-23°. Удень температура сягатиме 27-32°, на Одещині та в Криму до 34°, у західних і північних областях 20-25°.

У Києві 3 серпня вночі буде без опадів, вдень очікується короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – 15-17°, вдень – 22-24°.

4 серпня прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, у більшості західних, уночі південно-східних, вдень і північних областей без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22 градусів тепла, у західних і північних – 12-17°, вдень – 22-27°, на південному сході – 27-32°.

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У столиці буде сухо, лише вночі пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде 15-17 градусів тепла, вдень 24-26°.