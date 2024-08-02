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Серійний палій військових автівок у Києві отримав 8 років тюрми

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 серпня 2024, 14:45
Серійний палій військових автівок у Києві отримав 8 років тюрми
палій на фото крайній справа. фото поліції

До 8 років ув’язнення засудили серійного палія, який спалив у Києві 10 "військових" авто та пошкодив ще три.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Дослівно поліція: "Зловмисник вчиняв підпали військових автівок виключно на території Деснянського району. Всі автомобілі були пошкоджені одним і тим же способом – за допомогою саморобних пристроїв, які спрацьовували автоматично".

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Деталі: Прокурор у суді довів, що з вересня 2022 року по серпень 2023 року на території Лісового масиву у столиці чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовувались військовослужбовцями ЗСУ чи мали символіку збройних формувань. Для цього він використовував саморобні запальні пристрої із таймером.

Ще 3 автомобілі засуджений намагався підпалити, однак йому це не вдалось. Внаслідок дій палія також пошкоджено автомобілі, які були припарковані поруч.

Які саме машини підпалити чоловік визначав сам, катаючись на велосипеді. Діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії, зазначають у прокуратурі. Киянин ніде не працював, жив із батьками та багато часу проводив в мережі Інтернет.

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Під час останньої спроби підкласти запальну суміш на колесо автомобіля його затримали. З собою у нього був ще один саморобний пристрій для підпалу автомобіля.

У поліції зазначають, що для розкриття цих зухвалих злочинів було залучено кращих оперативників та слідчих. Проводились складні, тривалі експертні дослідження, вивчались сотні гігабайт відео та було допитано в якості свідків більше тисячі людей.

Нині ж вироком Дніпровського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України зловмиснику призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Теми: Київкримінал
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