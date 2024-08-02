У Франківську з'явиться вулиця на честь Фаріон
В Івано-Франківську вулицю Гвардійську вирішили перейменувати на честь вбитої мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.
Джерело: "Суспільне" із зали засідання міськради Івано-Франківська
Деталі: Рішення ухвалили депутати міської ради Івано-Франківська в межах програми українізації пам'яті Ірини Фаріон.
З доповіддю виступила заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шендрик: "Буде змінена назва вулиці в пам'ять Ірини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками та поетами, таким чином популяризуючи українське слово. Закликаємо всіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися винятково українською мовою при наданні послуг і закликати до цього всіх жителів Івано-Франківська".
Повідомляється, що програму підтримав 31 депутат.
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Передісторія:
- 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.
- Захист підозрюваного подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід.