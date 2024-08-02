У Франківську з'явиться вулиця на честь Фаріон

В Івано-Франківську вулицю Гвардійську вирішили перейменувати на честь вбитої мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.

Джерело: "Суспільне" із зали засідання міськради Івано-Франківська

Деталі: Рішення ухвалили депутати міської ради Івано-Франківська в межах програми українізації пам'яті Ірини Фаріон.

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З доповіддю виступила заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шендрик: "Буде змінена назва вулиці в пам'ять Ірини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками та поетами, таким чином популяризуючи українське слово. Закликаємо всіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися винятково українською мовою при наданні послуг і закликати до цього всіх жителів Івано-Франківська".

Повідомляється, що програму підтримав 31 депутат.

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