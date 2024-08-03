Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У Сомалі здійснили теракт на пляжі, майже сотня загиблих та поранених

Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 15:57
У Сомалі здійснили теракт на пляжі, майже сотня загиблих та поранених
пляж до та після теракту, фото: Abdirahman Elsar у Twitter

Щонайменше 32 людини загинули внаслідок нападу терориста-смертника та озброєних людей на пляжі в столиці Сомалі Могадішо в п'ятницю.

Джерело: BBC з посиланням на речника поліції Абдіфатах Адан Хасана

Деталі:  Відомо, що 63 людей поранені, деякі з них у важкому стані.

Реклама:

Один з очевидців розповів, що люди були в паніці, оскільки було важко зрозуміти, що відбувається – незабаром після вибуху почалася стрілянина.

За словами Хасана, щонайменше п'ятеро людей були відповідальні за напад, один з нападників підірвав себе, а троє інших були вбиті. Ще одного схопили живим.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що напад здійснили бойовики "Аш-Шабаб", які контролюють значну частину південної і центральної частини Сомалі.

ВІДЕО ДНЯ

Видання нагадує, що це угрупування пов'язане з Аль-Каїдою і вже майже 20 років веде жорстоку повстанську боротьбу проти уряду Сомалі, підтримуваного ООН.

Теми: Африкатеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
Африка
Le Monde: Спецслужби України вчать туарегів з Малі керувати безпілотниками 
Після розгрому "вагнерівців" у Малі туареги сфотографувалися з прапором України
У Малі повстанці заявили про десятки загиблих "вагнерівців" – ЗМІ
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: