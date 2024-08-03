У Сомалі здійснили теракт на пляжі, майже сотня загиблих та поранених
Щонайменше 32 людини загинули внаслідок нападу терориста-смертника та озброєних людей на пляжі в столиці Сомалі Могадішо в п'ятницю.
Джерело: BBC з посиланням на речника поліції Абдіфатах Адан Хасана
Деталі: Відомо, що 63 людей поранені, деякі з них у важкому стані.
Один з очевидців розповів, що люди були в паніці, оскільки було важко зрозуміти, що відбувається – незабаром після вибуху почалася стрілянина.
За словами Хасана, щонайменше п'ятеро людей були відповідальні за напад, один з нападників підірвав себе, а троє інших були вбиті. Ще одного схопили живим.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що напад здійснили бойовики "Аш-Шабаб", які контролюють значну частину південної і центральної частини Сомалі.
Видання нагадує, що це угрупування пов'язане з Аль-Каїдою і вже майже 20 років веде жорстоку повстанську боротьбу проти уряду Сомалі, підтримуваного ООН.