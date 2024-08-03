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У неділю майже по всій Україні пройдуть дощі

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 18:37
У неділю майже по всій Україні пройдуть дощі
ілюстративне фото AFP via Getty Images

У неділю 4 серпня майже по всій території України прогнозують дощі, місцями грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 4 серпня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 4 серпня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні дощі, місцями грози, вночі в Чернігівській та Сумській областях значні дощі; вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, в західних та північних областях 12-17°; вдень 22-27°, у південно-східній частині 27-32°.

На Київщині вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза, у Києві без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.

Теми: погода
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