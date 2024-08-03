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Росіяни поранили дитину і 3 дорослих на Херсощині, атакували медиків

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 21:18
Росіяни поранили дитину і 3 дорослих на Херсощині, атакували медиків
ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Херсонщині в суботу постраждав 12-річний хлопчик і троє чоловіків, росіяни також атакували бригаду швидкої допомоги.

Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота.

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Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це – чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих – вибухові травми та численні поранення.

Коли на місце події прибули медики, окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала".

Теми: Херсонська областьвійнабезпілотники
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