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Пожежне авто потрапило у ДТП в Одесі: троє постраждалих

Роман ПетренкоНеділя, 4 серпня 2024, 11:58
Пожежне авто потрапило у ДТП в Одесі: троє постраждалих
фото: поліція

В Одесі 4 серпня близько восьмої години сталася ДТП за участі продуктової вантажівки та авто ДСНС, яке їхало на виклик.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Постраждали водії обох транспортних засобів та жінка, яка стояла на узбіччі.

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Попередньо, зіткнення сталося, коли рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками з боку вулиці Рішельєвської на червоне світло світлофора, а водій продуктової вантажівки – з боку вулиці Троїцької на зелене світло.

Унаслідок зіткнення автівки відкинуло на узбіччя, де в той час перебувала пішохідка.

До лікарні доставлені 28-річний водій пожежної машини, 40-річний водій вантажівки та 50-річна жінка.

ВІДЕО ДНЯ

Керманичі будуть перевірені на стан спʼяніння.

Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Теми: ОдесаДСНСДТП
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