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На війні загинув ексдепутат Чернівецької міськради

Роман ПетренкоНеділя, 4 серпня 2024, 13:30
На війні загинув ексдепутат Чернівецької міськради
фото: чернівецька ова

Захищаючи державу, загинув чернівчанин Дмитро Сірман, який був депутатом міської ради кількох скликань.

Джерело: Чернівецька ОВА

Дослівно: "Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч.

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Із перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю в руках".

Деталі: Його син Олег уточнив у соцмережах, що військовий загинув 3 серпня.

Нардеп Сергій Рудик, помічником якого був Сірман, розповів, що той загинув під Синьківкою на Куп’янському напрямку.

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Довідково: Сірман 1 жовтня мав святкувати своє 60-ліття.

З 2020 року працював заступником Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Працював помічником нардепа Сергія Рудика.

Теми: Чернівцівтрати у війніЗбройні сили
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