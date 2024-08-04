На війні загинув ексдепутат Чернівецької міськради
Неділя, 4 серпня 2024, 13:30
Захищаючи державу, загинув чернівчанин Дмитро Сірман, який був депутатом міської ради кількох скликань.
Джерело: Чернівецька ОВА
Дослівно: "Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч.
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Із перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю в руках".
Деталі: Його син Олег уточнив у соцмережах, що військовий загинув 3 серпня.
Нардеп Сергій Рудик, помічником якого був Сірман, розповів, що той загинув під Синьківкою на Куп’янському напрямку.
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Довідково: Сірман 1 жовтня мав святкувати своє 60-ліття.
З 2020 року працював заступником Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
Працював помічником нардепа Сергія Рудика.