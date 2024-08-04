ВПС Швеції та Німеччини перехопили російські винищувачі біля Латвії
Військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.
Джерело: Bild, "Європейська правда"
Деталі: Німецькі та шведські літаки були підняті в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем біля берегів Латвії через російські винищувачі, які спочатку не вдалось ідентифікувати.
Два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки підіймалися в повітря як запобіжний захід, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували у напрямку Латвії.
Російські літаки, очевидно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів.
За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити.
Крім того, план польоту літака не був повідомлений заздалегідь, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря.
Раніше повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.
У липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.