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Зеленський сподівається, що партнери розширять підготовку українських пілотів на F-16

Катерина ТищенкоНеділя, 4 серпня 2024, 17:45
Зеленський сподівається, що партнери розширять підготовку українських пілотів на F-16
Зеленський представляє літаки F-16 в Україні 4 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський розраховує, що держави-партнери розширять платформу, в рамках якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам у День Повітряних сил ЗСУ, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Позитив у тому, що ми чекаємо на додаткові (постачання – ред.) F-16 і в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Це різні формати тренувань, різні стадії.

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Я вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити, а саме платформу тренувань і навчання наших пілотів. І не лише пілотів – інженерів тощо. Для нас це дуже важливо".

Деталі: Зеленський також заявив, що постачання партнерами сучасної західної авіації та систем протиповітряної оборони поступово зміцнює від російських атак український повітряний щит, роблячи його одним із найсильніших у Європі.

"За майже 2,5 роки цієї війни наші Повітряні сили здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів, і ми збільшуємо силу нашої авіації. Україна тепер володіє і сучасними справді ефективними системами ППО. Таких систем ППО ще недостатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів все наше небо. Але сьогодні український повітряний щит вже один із найсильніших у Європі", - сказав президент.

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Довідково: Протягом останнього року українські пілоти та технічні команди навчалися експлуатації F-16 у США, Великій Британії, Данії, Нідерландах. Крім того, центр для підготовки пілотів із країн НАТО відкрився в Румунії, яка заявила про готовність прийняти й українських фахівців.

Що передувало: У неділю Зеленський підтвердив прибуття винищувачів F-16 в Україну.

Теми: Зеленськийавіа
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