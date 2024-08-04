У понеділок у низці областей пройдуть дощі
Неділя, 4 серпня 2024, 19:13
У понеділок 5 серпня у східних, більшості південних, вдень і в західних областях дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.
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Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, у західних областях 19-24°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.
На Київщині в понеділок мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°. По Києву вночі 15-17°, вдень 24-26°.