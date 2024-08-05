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Під час протестів у Бангладеш загинуло близько 100 осіб – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 5 серпня 2024, 06:20
Під час протестів у Бангладеш загинуло близько 100 осіб – ЗМІ
протести у Бангладеш, скриншот відео

Близько 100 людей загинули і ще сотні отримали поранення в неділю під час нових антиурядових протестів у Бангладеш.

Джерело: АР з посиланням на місцеві ЗМІ

Деталі: Протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра, а прем'єр-міністр звинуватив їх у "саботажі" і розпорядився відключити мобільний інтернет, намагаючись придушити заворушення.

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За повідомленням місцевої щоденної газети Prothom Alo, в результаті насильства загинуло щонайменше 95 осіб, у тому числі щонайменше 14 поліцейських. "24 канал" повідомив про щонайменше 85 загиблих.

Військові оголосили про введення нової комендантської години ввечері в неділю на невизначений термін, в тому числі в столиці (Дакка). Раніше уряд запровадив комендантську годину з деякими винятками в Дацці та інших містах.

Демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністрерки Шейх Хасіни після протестів минулого місяця, які почалися зі студентських виступів із закликами покласти край системі квот на державні посади. Тоді під час мітингів загинуло понад 200 осіб.

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Під час нового спалаху насильства Хасіна заявила, що протестувальники, які займалися "саботажем" і руйнуванням, були вже не студентами, а злочинцями, і сказала, що народ повинен розправитися з ними "залізною рукою".

Влада також закрила школи й університети по всій країні, оголосила вихідні з понеділка по середу. Суди залишаться закритими на невизначений термін.

Загалом за останні тижні у Бангладеш було заарештовано щонайменше 11 000 осіб.

Протестувальники закликали до "відмови від співпраці", закликаючи людей не платити податки і комунальні платежі, а також не з'являтися на роботі в неділю, робочий день у Бангладеш. Офіси, банки і фабрики відкрилися, але люди, які приїжджали на роботу в Дакку та інші міста, зіткнулися з проблемами, намагаючись дістатися до своїх робочих місць.

В одному з районі Дакки поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні людей, які заблокували головну автомагістраль.

Протести стали серйозним випробуванням для Хасіни, яка керує країною понад 15 років. Вона стала прем’єркою  на четвертий термін поспіль у січні на виборах, які бойкотували її основні опоненти.

Теми: мітинги
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