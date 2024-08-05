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На Донеччині за добу росіяни вбили 1 місцевого жителя, ще 3 поранили 

Анастасія ПроцПонеділок, 5 серпня 2024, 10:06
На Донеччині за добу росіяни вбили 1 місцевого жителя, ще 3 поранили 
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 4 серпня загинула 1 людина у Гродівці, ще 3 в області зазнали поранення.

Джерело: Національна поліція України, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: За даними правоохоронців, окупанти вдарили по Гродівці авіабомбою "ФАБ-250", у результаті чого загинула одна людина і ще одна травмувалась.

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фото: Національна поліція України

Місто Українськ армія РФ атакувала з реактивної системи залпового вогню "Смерч" та артилерії – поранень зазнала цивільна особа. Також загарбники пошкодили 6 будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення. 

 
фото: Національна поліція України

Крім того, російські війська поцілили БпЛА по навантажувачу в селі Веселе, внаслідок чого постраждала одна людина. Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

 
фото: Національна поліція України

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Теми: Донецька область
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