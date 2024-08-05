На Донеччині за добу росіяни вбили 1 місцевого жителя, ще 3 поранили 

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 4 серпня загинула 1 людина у Гродівці, ще 3 в області зазнали поранення.

Джерело: Національна поліція України, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: За даними правоохоронців, окупанти вдарили по Гродівці авіабомбою "ФАБ-250", у результаті чого загинула одна людина і ще одна травмувалась.

Реклама:

фото: Національна поліція України

Місто Українськ армія РФ атакувала з реактивної системи залпового вогню "Смерч" та артилерії – поранень зазнала цивільна особа. Також загарбники пошкодили 6 будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення.

фото: Національна поліція України

Крім того, російські війська поцілили БпЛА по навантажувачу в селі Веселе, внаслідок чого постраждала одна людина. Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

фото: Національна поліція України

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ