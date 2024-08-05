Ботсвана приєдналась до комюніке Саміту миру 

Республіка Ботсвана підписала Спільне комюніке Саміту миру.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережі Х

Деталі: Зеленський зазначив, що високо цінуємо дружні відносини між країнами та подякував Ботсвані за її внесок у "підтримання глобальної безпеки та стабільності".

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Пряма мова: "Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її зусиль із відновлення справедливого миру".

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