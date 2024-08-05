Ботсвана приєдналась до комюніке Саміту миру
Понеділок, 5 серпня 2024, 16:08
Республіка Ботсвана підписала Спільне комюніке Саміту миру.
Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережі Х
Деталі: Зеленський зазначив, що високо цінуємо дружні відносини між країнами та подякував Ботсвані за її внесок у "підтримання глобальної безпеки та стабільності".
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Пряма мова: "Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її зусиль із відновлення справедливого миру".
Нагадаємо:
- 16 червня учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.
- Спершу підсумковий документ підтримали 80 країн і чотири організації, згодом три країни відкликали підпис, але долучилися держава Антигуа і Барбуда, Замбія, Організація американських держав і Вселенський патріархат.