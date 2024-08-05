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У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 серпня 2024, 16:30
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі
скриншот

У столиці посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку – поліція розпочала кримінальне провадження.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура

Дослівно поліція: "Подія сталася 2 серпня в Оболонському районі, проте, відомо про неї стало лише вчора (4 серпня –ред.), після оприлюднення відео у соціальній мережі. Правоохоронці швидко встановили усіх неповнолітніх учасниць інциденту та разом із батьками запросили до управління поліції".

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Деталі: Встановлено, що потерпіла – 12-річна школярка. Четверо знайомих їй дівчат віком від 13 до 15 років запросили її на прогулянку футбольним полем, однак, під час зустрічі по черзі почали завдавати їй ударів по голові та тілу.

Під час розмови із поліцейськими, неповнолітні порушниці пояснили, що били товаришку через те, що вона нібито розпускала про них плітки.

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У поліції зазначають, що наразі із 12-річною школяркою все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі районного управління поліції  внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

КиївполіціяХуліганство
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