Новий "трансфер" у СІЗО: суд арештував ексвійськкома, який вийшов під заставу

Суд 5 серпня арештував підозрюваного в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ колишнього керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка без права внесення застави.

Джерело: ДБР у коментарі "Українські правді"

Дослівно: "Рівненський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави терміном на 2 місяці".

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Що передувало: 3 серпня працівники Державного бюро розслідувань повідомили вже четверту підозру Сергію Луцюку та знову затримали його.

Передісторія: