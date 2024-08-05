Новий "трансфер" у СІЗО: суд арештував ексвійськкома, який вийшов під заставу
Понеділок, 5 серпня 2024, 18:38
Суд 5 серпня арештував підозрюваного в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ колишнього керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка без права внесення застави.
Джерело: ДБР у коментарі "Українські правді"
Дослівно: "Рівненський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави терміном на 2 місяці".
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Що передувало: 3 серпня працівники Державного бюро розслідувань повідомили вже четверту підозру Сергію Луцюку та знову затримали його.
Передісторія:
- В липні 2023 року Луцюку було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі.
- У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили йому ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося.
- У липні 2023 року Луцюка відсторонили від службових обов’язків, він перебував під вартою без можливості внесення застави. 2 серпня після оскарження рішення стороною захисту, підозрюваному змінили запобіжний захід і він вийшов під заставу в 454,2 тисячі гривень.
- 3 серпня працівники Державного бюро розслідувань повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергію Луцюку і знову затримали його.