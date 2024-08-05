Ердоган натякнув, за яких умов у Туреччині розблокують Instagram

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив невдоволення соціальними мережами на тлі блокування Instagram у країні, та натякнув, як можна розв'язати цю проблему.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву турецького президента, яку наводить Anadolu

Деталі: Ердоган зазначив, що Туреччина неодноразово висловлювала своє невдоволення соцмережами і намагалася налагодити діалог через відповідні інституції, але, незважаючи на це, поки що не вдалося повною мірою налагодити бажану співпрацю.

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Він вважає, що останніми тижнями компанії соціальних мереж використовують своє монопольне становище в цій сфері не для підтримки прав і свобод у світі, а для реалізації своїх політичних проєктів.

"Справжня цензура – це закривати очі на ці небезпеки і мовчати заради особистої вигоди. Ми не братимемо участі в подібній непослідовності", – каже турецький президент.

Ердоган додав, що зараз мета Туреччини – "захистити права нашого народу в рамках можливостей, передбачених нашою Конституцією".

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"Якщо справедливі вимоги Туреччини будуть задоволені, а її почуття поважатимуть, питання вирішиться саме собою", – зазначив Ердоган, вочевидь, натякаючи на розблокування Instagram.

Як відомо, минулої п'ятниці Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram без офіційного пояснення причин.

У понеділок була запланована зустріч представників соцмережі з міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу.

Міністр раніше казав, що доступ до Instagram у Туреччині був заблокований через "правопорушення, пов'язані з контентом".