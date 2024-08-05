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Троє людей постраждали через російські обстріли Херсонщини

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 серпня 2024, 20:28
Троє людей постраждали через російські обстріли Херсонщини
Фото - Getty Images

Російські війська обстріляли населені пункти Томина Балка та Садове на Херсонщині 5 серпня. Внаслідок цього постраждали троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У Томиній Балці постраждали двоє чоловіків, 57 та 68 років, які в момент удару перебували на городі.

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В одного потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення рук, ніг і тулуба. Інший – дістав поранення обличчя, живота та попереку.

Ще одна людина дістала поранення через російський обстріл у селищі Садове.

Дослівно: "Ворог вдарив по населеному пункту сьогодні близько другої години ночі.

ВІДЕО ДНЯ

85-річна жінка самостійно звернулась до лікарні. В неї – мінно-вибухова травма та уламкове поранення руки. Стан - легкий".

Херсонська областьвійнаобстріл
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