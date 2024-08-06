Bloomberg звільнив репортера, який передчасно повідомив про обмін ув'язненими з Росією
Bloomberg News "розлучається з головним автором статті, в якій помилково стверджувалося", що репортер Wall Street Journal Еван Гершкович був звільнений Росією.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: Звільнення стало одним з кількох дисциплінарних заходів.
Стаття Bloomberg, вийшла о 7:41 ранку за східним часом у четвер, була опублікована, коли Гершкович та інші ув'язнені все ще перебували під вартою Росії - на шляху до Анкари, столиці Туреччини. Пізніше вона була виправлена, щоб відобразити той факт, що на момент публікації ув'язнені ще не були звільнені.
Головний редактор Bloomberg News Джон Міклетвейт написав у понеділок у записці для співробітників, що публікація статті "могла поставити під загрозу" домовленості про обмін, в результаті якого було звільнено Гершковича та інших.
Пряма мова Міклетвейта: "Навіть якщо наша історія, на щастя, нічого не змінила, це було явним порушенням редакційних стандартів, завдяки яким ця редакція користується такою довірою в усьому світі".
Ще деталі: Після розслідування Міклетвейт заявив, що Bloomberg вжив "дисциплінарних заходів проти низки причетних, і ми переглянемо наші процеси, щоб гарантувати, що подібні помилки більше не повторяться".
За словами джерела, звільнена була старший репортер Білого дому Дженніфер Джейкобс.
Пряма мова Джейкобс: "Висвітлюючи історію про звільнення Евана, я працювала пліч-о-пліч з моїми редакторами, щоб дотримуватися редакційних стандартів і принципів.
Репортери не мають права вирішувати, коли публікувати історію і з яким заголовком.
Саме тому в редакційному процесі існує система стримувань і противаг".
Нагадаємо:
- Гершкович перебував у російському ув'язненні 491 день. У четвер його і більше десятка інших ув'язнених Кремлем були обміняні на росіян, утримуваних в США і Європі, в тому числі на засудженого вбивцю.
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Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.
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