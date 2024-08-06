Bloomberg звільнив репортера, який передчасно повідомив про обмін ув'язненими з Росією

Звільнений з Росії Еван Гершкович вітає свою матір Еллу Мілман після повернення до США 1 серпня, фото: Getty Images

Bloomberg News "розлучається з головним автором статті, в якій помилково стверджувалося", що репортер Wall Street Journal Еван Гершкович був звільнений Росією.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Звільнення стало одним з кількох дисциплінарних заходів.

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Стаття Bloomberg, вийшла о 7:41 ранку за східним часом у четвер, була опублікована, коли Гершкович та інші ув'язнені все ще перебували під вартою Росії - на шляху до Анкари, столиці Туреччини. Пізніше вона була виправлена, щоб відобразити той факт, що на момент публікації ув'язнені ще не були звільнені.

Головний редактор Bloomberg News Джон Міклетвейт написав у понеділок у записці для співробітників, що публікація статті "могла поставити під загрозу" домовленості про обмін, в результаті якого було звільнено Гершковича та інших.

Пряма мова Міклетвейта: "Навіть якщо наша історія, на щастя, нічого не змінила, це було явним порушенням редакційних стандартів, завдяки яким ця редакція користується такою довірою в усьому світі".

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Ще деталі: Після розслідування Міклетвейт заявив, що Bloomberg вжив "дисциплінарних заходів проти низки причетних, і ми переглянемо наші процеси, щоб гарантувати, що подібні помилки більше не повторяться".

За словами джерела, звільнена була старший репортер Білого дому Дженніфер Джейкобс.

Пряма мова Джейкобс: "Висвітлюючи історію про звільнення Евана, я працювала пліч-о-пліч з моїми редакторами, щоб дотримуватися редакційних стандартів і принципів.

Репортери не мають права вирішувати, коли публікувати історію і з яким заголовком.

Саме тому в редакційному процесі існує система стримувань і противаг".

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