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Уряд Британії шукає іноземний слід у поширенні дезінформації, що спричинила протести

Олег Павлюк, Олена ІвашківВівторок, 6 серпня 2024, 06:29
Уряд Британії шукає іноземний слід у поширенні дезінформації, що спричинила протести
фото ілюстраційне: Pixabay

Британський уряд заявив, що аналізує роль іноземних держав у поширенні дезінформації в інтернеті, яка сприяла розпалюванню насильницьких протестів після резонансного вбивства в місті Саутпорт минулого тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Речник британського прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що в уряді прагнуть з'ясувати, який вплив мали іноземні держави у поширенні неправдивих повідомлень, пов’язаних із протестами.

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Пряма мова: "Ми бачили активність ботів в інтернеті, значна частина якої може бути посилена або задіяна державними суб'єктами, що посилює вплив певної дезінформації, яку ми бачили. Очевидно, що це те, на що звертають увагу".

Ще деталі: Після вбивства трьох дівчат у Саутпорті – приморському містечку на півночі Англії – минулого тижня неправдиві повідомлення в соціальних мережах помилково ідентифікували підозрюваного у вбивстві як ісламістського мігранта.

Це спричинило протести антиісламських та антиімміграційних груп, які поширилися на інші міста по всій Британії. Об'єктами нападів стали мечеті та готелі, де мешкають мігранти, що призвело до жорстоких сутичок з поліцією.

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Велика Британіядезінформація
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