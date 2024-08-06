У Києві уламки ракети пошкодили стоянку авто – Кличко
Вівторок, 6 серпня 2024, 09:57
У Києві уламки збитої російської ракети пошкодили стоянку для машин у Деснянському районі.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова міського голови: " Під час нічної атаки ворога внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці".
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Деталі: Водночас мер уточнив, що загоряння внаслідок падіння не було.
"Постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено", – підсумував Кличко.
Передісторія:
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