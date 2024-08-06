У Києві уламки ракети пошкодили стоянку авто – Кличко

У Києві уламки збитої російської ракети пошкодили стоянку для машин у Деснянському районі.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова міського голови: " Під час нічної атаки ворога внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці".

Реклама:

Деталі: Водночас мер уточнив, що загоряння внаслідок падіння не було.

"Постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено", – підсумував Кличко.

Передісторія: