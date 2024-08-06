Німецький міністр закликав не їздити до Росії, де ніхто не почувається в безпеці

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн категорично застеріг від поїздок до Росії після великого обміну ув'язненими, який відбувся минулого тижня. Він зазначив, що в Росії вже давно ніхто не почувається у безпеці.

Джерело: Бушманн в інтерв'ю виданню Stern, яке цитує dpa, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "І я наполегливо раджу не їхати в країну, де ніхто не в безпеці, без крайньої потреби".

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Він також додав, що не може спростувати побоювання про те, що кремлівський правитель Владімір Путін може захопити ще більше іноземців, щоб "створити ще більше політичних в'язнів".

Коментуючи сам факт нещодавнього обміну, Бушманн зазначив, що до останнього сумнівався в тому, що РФ виконає свою частину домовленості.

Навіть коли літак зі звільненими в'язнями приземлився в аеропорту Кельна/Бонна, німецька сторона не була впевнена в цьому, додав він.

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Міністр розповів, що російська ФСБ часто використовує отруту "для того, щоб прямо чи опосередковано завдати шкоди життю або здоров'ю людей" у зловмисний спосіб.

"Це було моїм найбільшим занепокоєнням – що Росія отруїла їх (ув’язнених. – Ред.) перед польотом. Але, згідно з тим, що ми знаємо на цей час, слава Богу, що це не так", – додав Бушманн.

Передісторія:

Минулого четверга у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії. Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

У ході всеосяжного обміну ув'язненими Росія і Білорусь звільнили 16 осіб, натомість Москві було передано 10 осіб, включаючи засудженого у Німеччині кілера Вадима Красікова, а також шпигунів і двох неповнолітніх дітей російських шпигунів.

Серед звільнених громадян Німеччини були Ріко Крігер, засуджений до смертної кари в Білорусі, і четверо чоловіків, які були затримані в Росії.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України