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Росія помстилася Молдові за вислання співробітника посольства РФ

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 6 серпня 2024, 17:06
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника посольства РФ
міністр закордонних справ рф Сергій лавров. фото: Getty Images

У відповідь на рішення Молдови вислати співробітника російського посольства у Кишиневі Росія оголосила персоною нон грата працівника посольства Молдови в РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії 6 серпня

Деталі: У вівторок до Міністерства закордонних справ РФ викликали тимчасового повіреного у справах Молдови Александра Кетрару та оголосили йому протест через "недружні кроки офіційного Кишинева". 

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Дипломату вручили ноту щодо визнання персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у Росії. 

Нагадаємо, минулого тижня у Молдові провели обшуки у будівлі парламенту та затримали двох осіб у справі про державну зраду.

Після того Кишинів оголосив про вислання одного співробітника посольства Росії за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

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