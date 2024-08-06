Росія помстилася Молдові за вислання співробітника посольства РФ

У відповідь на рішення Молдови вислати співробітника російського посольства у Кишиневі Росія оголосила персоною нон грата працівника посольства Молдови в РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії 6 серпня

Деталі: У вівторок до Міністерства закордонних справ РФ викликали тимчасового повіреного у справах Молдови Александра Кетрару та оголосили йому протест через "недружні кроки офіційного Кишинева".

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Дипломату вручили ноту щодо визнання персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у Росії.

Нагадаємо, минулого тижня у Молдові провели обшуки у будівлі парламенту та затримали двох осіб у справі про державну зраду.

Після того Кишинів оголосив про вислання одного співробітника посольства Росії за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.