Росія помстилася Молдові за вислання співробітника посольства РФ
У відповідь на рішення Молдови вислати співробітника російського посольства у Кишиневі Росія оголосила персоною нон грата працівника посольства Молдови в РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії 6 серпня
Деталі: У вівторок до Міністерства закордонних справ РФ викликали тимчасового повіреного у справах Молдови Александра Кетрару та оголосили йому протест через "недружні кроки офіційного Кишинева".
Дипломату вручили ноту щодо визнання персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у Росії.
Нагадаємо, минулого тижня у Молдові провели обшуки у будівлі парламенту та затримали двох осіб у справі про державну зраду.
Після того Кишинів оголосив про вислання одного співробітника посольства Росії за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.