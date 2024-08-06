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У НАТО показали, як тренуються українські пілоти на F-16

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 6 серпня 2024, 19:31
У НАТО показали, як тренуються українські пілоти на F-16
винищувачі F-16. фото: Getty Images

Пресслужба НАТО показала відеоролик, на якому показано навчання українських пілотів на винищувачах F-16, перші з яких вже працюють в українському небі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Коротке відео про навчання українських пілотів і техніків винищувачів F-16 у Данії опублікували в офіційному X (Twitter) НАТО.

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Один з пілотів розповідає, що літати на F-16 дуже цікаво, хоча й радянські МіГи не назвеш "надто нудними". "Проте F-16 однозначно більш адаптивний, він рухається дуже легко", – розповідає він. 

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Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам коментує, що F-16, хоча є досить старою моделлю, кілька разів проходили модернізацію. 

"Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами", – зазначає він.  

Пресслужба НАТО нагадала, що винищувачі  F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.  

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії. 

винищувачіНАТОУкраїна
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