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У Нігерії затримали кравців, які шили російські прапори на антиурядові протести

Олена ІвашківСереда, 7 серпня 2024, 06:44
У Нігерії затримали кравців, які шили російські прапори на антиурядові протести
Протест у Нігерії, фото: Getty Images

Нігерія затримала кількох кравців за виготовлення російських прапорів, якими розмахували під час антиурядових протестів цього тижня на півночі країни.

Джерело: Reuters з посиланням на державну таємну поліцію Нігерії

Деталі: Департамент державних служб також повідомив у своєму пості у X, що затримав деяких "спонсорів" кравців, не уточнюючи подробиць. Було сказано, що розслідування триває. У повідомленні не сказано, скільки кравців або "спонсорів" було затримано.

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Начальник штабу оборони Нігерії генерал Крістофер Муса назвав вивішування іноземного прапора під час антиурядових протестів "державною зрадою" після того, як у понеділок провів переговори з президентом Болою Тінубу з питань безпеки.

Пряма мова Муси: "Ми ідентифікували тих, хто їх спонсорує, і ми збираємося вжити серйозних заходів проти цього".

Ще деталі: Сотні тисяч нігерійців протестують з 1 серпня проти болючих економічних реформ Тінубу, які призвели до часткового скасування субсидій на бензин та електроенергію, девальвації валюти та інфляції, що досягла тридцятирічного максимуму.

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Протести пішли на спад після смертоносного поліцейського розгону.

У північних штатах Борно, Кадуна, Кано і Кацина протестувальники розмахували сотнями російських прапорів, а деякі з них закликали до військового перевороту.

"Ми розмахуємо російським прапором, тому що уряд Тінубу нас не слухає. Російські президенти завжди підтримують розвиток африканських країн, на відміну від інших країн", - сказав у понеділок агентству Reuters 28-річний протестувальник з Кано Лавал Кодо.

Посольство Росії в Нігерії заперечило свою причетність до подій.

Дослівно заява посольства РФ: "Уряд Російської Федерації, а також будь-які російські офіційні особи не беруть участі в цих заходах і жодним чином їх не координують".

Ще деталі: Протести в Нігерії, найбільш густонаселеній країні Африки, відбуваються на тлі зростаючого занепокоєння Заходу з приводу зв'язків Росії у сфері безпеки з регіоном, включаючи такі країни, як Малі, Буркіна-Фасо і Нігер, де військові лідери захопили владу в результаті переворотів.

За словами експертів з питань безпеки, багато нігерійських протестувальників вважають, що криза вартості життя є результатом реформ, продиктованих Тінубу західними інституціями, такими як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.

АфрикаРосія
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